26 Febbraio 2020 14:36

Elezioni Comunali Reggio, il Movimento “10 Idee per la Calabria”: “sì all’unità del Centro/Sinistra ma Falcomatà faccia un passo indietro. Incontriamoci, discutiamone, attiviamo un tavolo di confronto. E’ il momento di aggregare le forze”

Elezioni Comunali Reggio Calabria- “Il Movimento 10 Idee per la Calabria –scrive in una nota- preoccupato per la frantumazione evidente delle forze schierate sul fronte progressista in vista delle prossime elezioni comunali, guarda con interesse e favore alla aggregazione di un’ampia coalizione di liste civiche, associazioni e movimenti, partiti di centro-sinistra, per contendere al centro-destra la guida del Comune. Questa appare, infatti, l’unica via praticabile per non riaffidare l’amministrazione locale nelle mani di chi ha portato Reggio al commissariamento e al disastro. Peraltro il rischio è che la destra si presenti con forte connotazione leghista e che la sua azione sia intorbidita da clan fuorilegge come sembrerebbe emergere dalle ultime vicende di cronaca politica. La nostra priorità – prosegue la nota-è il rinnovamento delle istituzioni e la nascita di una classe dirigente di elevata qualità che mandi in soffitta il ceto politico che ancora produce danni. Anche per questo è nato il Movimento 10 Idee per Calabria.

Per le prossime amministrative a Reggio riteniamo opportune 3 condizioni:

A) che le forze politiche che condividono le premesse, trovino convergenza su un comune programma, puntando ad un’alleanza ampia ed inclusiva, fondata sui valori fondamentali della Costituzione repubblicana e su alcuni punti chiari di programma, su un approccio innovativo di governo, sulla composizione di un quadro dirigente formato da persone competenti e di riconosciuto prestigio;

B) che le forze che hanno già avanzato una candidatura a sindaco, compreso il Partito Democratico, facciano un passo indietro e antepongano il bene comune della città all’interesse individuale, accettando un confronto sui contenuti piuttosto che sulla figura di loro leader, evitando spinte centrifughe deleterie;

C) che si giunga alla determinazione di una unica designazione per la carica di sindaco a valle della formazione della coalizione e del programma di governo, attraverso un approccio condiviso.

A queste condizioni – aggiunge la nota- il Movimento 10 Idee per la Calabria è pronto a partecipare alla prossima competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale, mettendo a disposizione della coalizione la propria credibilità, il proprio impegno, studi e progetti elaborati nell’ambito della vita sociale calabrese. Noi non proponiamo un candidato a sindaco, e non coltiviamo l’ambizione alla poltrona di consigliere, proponiamo piuttosto un approccio che assicuri una vittoria alla Reggio migliore e ridia speranza e rispetto ad una comunità intera ed un futuro sostenibile e dignitoso alle nuove generazioni nella nostra terra. Incontriamoci, discutiamone, attiviamo un tavolo di confronto, senza pregiudizi. E’ il momento di aggregare le forze”, conclude la nota.

