Elezioni Comunali, Nino Liotta si candida a Sindaco e presenta il programma di “Nuova Reggio”: “per me è una missione, ho idee concrete” [FOTO E VIDEO INTERVISTA]

Elezioni Comunicali, ufficiale la candidatura a Sindaco di Nino Liotta. Presentato a Reggio Calabria il programma di ‘Nuova Reggio’

Questa mattina a Reggio Calabria si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle linee programmatiche del candidato Sindaco, Nino Liotta, presso la Libreria Laruffa. “Ho sempre amato la mia terra. Reggio è una città che purtroppo ha perso il senso di comunità, è per questo che mi metto in gioco con un’idea di futuro concreto. Con grande umiltà mi pongo al servizio dei cittadini, per me è una missione”, ha commentato ai microfoni dei giornalisti presenti.

Linee guida “Progetto Anassilaos” Nino Liotta candidato Sindaco di Reggio Calabria

Programma Politico interamente incentrato sulla promozione e la realizzazione della Regione dello Stretto

Due Città Metropolitane da ridisegnare, quattro Centri che dovranno avere una autonomia locale

1.300.000 abitanti ed una superficie 6.500 kmq , due Città gemelle con una popolazione di oltre 400,000 abitanti, un grande Aeroporto dello Stretto con aerostazione anche a Messina, Portualità, Università che dovrà puntare a sinergie, programmazione comune nonché internazionalizzazione e ricerca, gestione dei servizi, mobilità ed intermodalità dei servizi di trasporto, una SANITA’ che riparte da zero applicando principi moderni ed efficienti, un’offerta culturale elevata, e molto molto altro ancora ….

Città Metropolitana da ridisegnare, ricucire la Provincia e progettare una realtà coesa che possa svilupparsi in sinergia ed armonia…

Città di Reggio Calabria da rifondare, immediata risoluzione delle emergenze insostenibili, spazzatura acqua e sicurezza, audit sul bilancio comunale e avvio di tutte le procedure che possano ridare ossigeno nell’immediato guardando alla crescita strutturale dell’economia, del lavoro, delle infrastrutture e dei servizi.

Temi principali su cui si articolerà il Programma … (Il libro dei sogni . . . da realizzare)

Reggio città che lavora e produce

Politiche del lavoro (richiesta adesione FUS)

Incentivi aziende

Politiche attrazione investimenti

Riconversione area Saline Joniche

ZES

Confronto con Hitachi per ampliare attività sul territorio e investire in ricerca.

Laboratorio cinematografico

Tassa comunale sulle consegne dei corrieri impegnando fondi per sostegno al commercio

Promozione ed incentivazione cooperative ed aziende per materiale riciclo, economia circolare

Agevolazioni fiscalità comunale come incentivo alla creazione di nuovo lavoro

vedi parco giochi turismo

promozione Città della convegnistica

Costituzione Equipe specializzata su Progettazione e Fondi Europei

Reggio città sicura e trasparente

Tolleranza zero (abusivismo, cellulare alla guida, igiene cittadina)

Istituzione del Garante del cittadino (salute, anti-corruzione, ecc )

ePart (app)

Protocollo con Istituto Ramazzini, IEO e CNR per screening popolazione

Stop 5G

Amianto zero

Costituzione interforze servizio falchi

Fusione ed efficientamento della polizia municipale e metropolitana

Selezione incarichi professionali in condivisione con gli ordini professionali secondo i principi dell’alternanza della capacità professionale e delle nuove opportunità per i giovani professionisti

istituzione del vigile di quartiere

Incentivo alla costituzione di cooperative di taxi e tariffa sociale urbana (anziani, malati, minori) e servizio in fasce serali e notturne.

Reggio solidale e partecipata

Rispetto assoluto degli Istituti di partecipazione previsti nello Statuto Comunale

Promozione nelle scuole della Costituzione Italiana e dello Statuto Comunale.

Fare comunità, regole condivise, rispetto, diritti e doveri

Reggio città scout con assegnazione alla Comunità Scout di aree e fondi per la gestione

Politiche giovanili *

Politiche sociali *

Accessibilità a Palazzo San Giorgio

Hospice

Istituire la seconda domenica di Maggio (o altra data) Giorno dei Referendum comunali

Consulta giovani e studenti e Programmazione RC 2020/2030

Reggio verde ed ecosostenibile

Politica di riconoscimento e sostegno all’esclusività del Bergamotto

Agricoltura di nicchia, orti urbani, incentivo e sostegno piccole cooperative giovanili

Parco Giuseppe Reale , Villa Guarna, Villa Comunale, Orto Botanico

Individuazione aree verdi della città

Recupero e piantumazione delle colline cittadine sia in chiave prevenzione dissesto idrogeologico che di crescita del verde (attuazione della politica “Un albero piantato per ogni bimbo nato” tanto decantata ma mai attuata)

Piano conversione CO2/ O2 Genuin (meno veicoli più piante produttrici di O2)

Incentivo all’uso del solare e delle auto elettriche

Differenziare 100%

Lancio definitivo del Parco cittadino della collina di Pentimele e collegamento col centro cittadino con apposita funicolare

Realizzazione di aree nei quartieri appositamente costituite e riservate agli animali domestici

Rigenerazione urbana

Dismissione carcere San Pietro e riutilizzo area verde collegata con orto botanico e come sede culturale (università o liceo militare)

Piano del bello e del pratico

Bagni pubblici

Completamento ed implementazione del lungomare con sviluppo attività imprenditoriali e commerciali

Recupero delle aree comuni di edifici e condomini da destinare a verde e area ludica con bonus IMU e Tax.

Risorsa fiumare

Analisi piano sicurezza sismica immobili, promozione e sostegno bonus sismico, Bonus energetico, facciate.

Creazione task force urbanistica per pratiche con bonus (facciate, bonus sismico ecc.)

Servizio manutenzione connessa ad ePart

Rivisitazione tralicci ripetitori della telefonia

Risoluzione vicenda ecomostro Roof Garden

Mobilità ed infrastrutture

Aeroporto dello Stretto (prima azione promessa ricorso alla Corte di Giustizia Europea) costituzione S.A.S. (Società Aeroporto dello Stretto)

No barriere architettoniche (Palazzo San Giorgio e tutti gli uffici pubblici dovranno essere accessibili)

(Palazzo San Giorgio e tutti gli uffici pubblici dovranno essere accessibili) Parcheggi multipiano Piazza Garibaldi, Ex Mercati Generali (De Amicis), Piazza del Popolo con realizzazione di un mercato moderno ed efficiente.

Riapertura stazioni con funzioni metropolitana e Trasporto intermodale

Realizzazione di sentieri pedonali e ciclabili lungo l’asse mare-monti Annunziata e Calopinace e linea costiera

Definizione immediata nuovo Palazzo di Giustizia

Risoluzione gestione del traffico principalmente nelle ore di punta nei punti nevralgici scuole aree mercatali e uffici

Fiera di Reggio Calabria e Palazzo dei Congressi

Reggio città dello Sport

Impianti sportivi nuovi e diffusi, ammodernamento campo CONI , campetti open in ogni quartiere, promozione sport ed educazione alla salute ed al rispetto (campagna meno cellulare più vita reale).

Reggio città Studi

Scuola militare della Guardia di Finanza

Promozione di un confronto con Atenei Italiani o sezione distaccata LUMSA/Bocconi/LUISS

Coordinamento tra Università dello Stretto

Ritorno immediato della sede SNA ex SSPA (presidio primario di legalità)

Piano di sviluppo artistico (laboratori delle arti in collaborazione con Conservatorio, Accademia B.A. e la Fondazione Teatro)

Fata Morgana, Palazzo di città, Medusa Versace, Simbologia Magna Grecia, Mare e Monti, Stretto di Messina cuore del Mediterraneo, i grandi reggini nella storia.

Reggio città turistica

Circuito Museale con recupero sede Corte d’Appello per realizzare Museo Civico

Lido Comunale da demolire e ricostruire secondo principi moderni efficienti e funzionali aprendo la visuale allo Stretto dal passeggio della Via Marina.

Teatro del Lido ristrutturazione e messa in opera immediata

Balneabilità e difesa delle coste, affrontando sia il problema depurazione che l’erosione costiera con determinazione

Nomina ambasciatori di Reggio nel mondo e sostegno alla loro attività di concerto con l’Amministrazione

Individuare area street food

Ricerca geologica per individuare potenziale sviluppo di attività termale nell’area lungomare tempietto (suffragati dagli studi del Prof. Arillotta)

Realizzazione parco giochi permanente con parco acquatico

Ripristino baldacchino per musica a Piazza Italia

Expo 2030 “Mare Nostrum – Unire i popoli per la pace nel mondo, la vera sfida globale”

la Regione dello Stretto nel 2024 presenterà al Governo la propria la candidatura

nel 2026 a realizzare Expo 2030.

