Elezioni a Barcellona Pozzo di Gotto: al via le primarie per la scelta del candidato del centrosinistra

22 Febbraio 2020 14:36

Il Psi ha rinunciato alla presentazione di un proprio candidato per le elezioni comunali a Barcellona Pozzo di Gotto

Sabato 29 febbraio prossimo, nella città di Barcellona Pozzo di Gotto, si terranno le primarie per la scelta del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra.

L’occasione è utile per la cittadinanza barcellonese per partecipare, fin dalle prime battute, alla vita democratica della comunità, contribuendo a scegliere la persona che avrà il compito di guidare la coalizione verso le elezioni amministrative che si terranno il 24 maggio.

Il PSI rende noto, tuttavia, che non presenterà un suo candidato per detta competizione e ciò in ragione del fatto che già tre sono i pretendenti all’investitura. Tutti e tre consiglieri comunali, di comprovata esperienza ed in grado di esprimere al meglio, con voce unitaria, le varie sensibilità presenti nel centrosinistra cittadino.

“Quattro candidati sarebbero stati troppi, per riuscire a giungere ad una scelta forte e realmente unitaria, anche in considerazione della scarsità di tempo che ci separa da questa competizione interna”.

Pertanto il Partito Socialista Italiano ha rinunciato alla presentazione di un proprio candidato, pur confermando la propria piena e decisa appartenenza alla coalizione di centrosinistra, all’interno della quale intende far valere le proprie istanze per giungere, in caso di vittoria delle elezioni amministrative, alla affermazione dei valori del socialismo democratico, spina dorsale della nostra Costituzione repubblicana e della storia politica del nostro Paese e della nostra città.

