Elezioni a Milazzo, il centrodestra si compatta: Lorenzo Italiano è il candidato sindaco di Lega e Forza Italia

28 Febbraio 2020 14:47

Calderone e Grasso: “Il nostro è un auspicio per un progetto inclusivo, in cui tutti i partiti di centrodestra possano riunirsi sotto un’unica coalizione, sia a Milazzo che a Barcellona Pozzo di Gotto”

I coordinatori di Forza Italia per la provincia di Messina, Ass. on. Bernardette Grasso e l’on. Tommaso Calderone, aderiscono per la prossima competizione elettorale a Milazzo al sindaco civico, Lorenzo Italiano e come Vicesindaco, Damiano Maisano. “Forza Italia conferma anche in questo caso quanto nel corso del tavolo che ha visti riuniti tutti i rappresentanti della coalizione di centrodestra si auspicava, ovvero l’unità. Il nostro è un auspicio per un progetto inclusivo, in cui tutti i partiti di centrodestra possano riunirsi sotto un’unica coalizione, sia a Milazzo che a Barcellona Pozzo di Gotto”. Così in una nota congiunta i coordinatori provinciali, ass. on. Bernardette Grasso e on. Tommaso Calderone, in vista delle prossime Amministrative di primavera.

Milazzo, Catalfamo (Lega): “Il tandem Italiano-Maisano assicura serietà e affidabilità”

“La scelta della Lega del candidato a Sindaco Lorenzo Italiano per Milazzo è la dimostrazione di come ci sia unità all’interno del nostro partito. Ringrazio per l’impegno preso e rispettato il Senatore Candiari e il segretario Matteo Francilia. La Lega avrà un candidato a Sindaco con un curriculum serio e competente, un nome emerso dopo vari confronti non sempre facili perché la città di Milazzo ha una difficile eredità politica da cogliere dopo 5 anni di disastri firmati dalla sinistra. Milazzo, amministrata nel 2005 da Lorenzo Italiano, era la culla del turismo, vera meta attrattiva per cultura, intrattenimento e natura. Tornerà ad esserlo, ne sono convinto. Anche perché questa volta Lorenzo sarà sostenuto da una squadra molto determinata, tra cui Damiano Maisano, designato vice-sindaco. Questi saprà sicuramente dar prova della sua esperienza essendo un politico lontano dai salotti e vicino alla gente di Milazzo. Esprimiamo dunque soddisfazione per questa scelta e auguro un buon lavoro ai candidati Lorenzo Italiano e a Damiano Maisano: il centrodestra lontano dalle consorterie e vicino ai cittadini è e sarà nuovamente protagonista.”

Così Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Lega Sicilia per Salvini Premier, commentando il sostegno della Lega a Lorenzo Italiano, candidato sindaco per la città di Milazzo alle prossime elezioni amministrative di maggio 2020.

