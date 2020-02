Egitto: De Maria (Pd), ‘preoccupazione per arresto Zaky’

8 Febbraio 2020 18:15

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Le notizie che provengono da Amnesty International relative all’arresto in Egitto dello studente dell’Università di Bologna Patrick George Zaky destano grande preoccupazione. A maggior ragione perché si tratta di un attivista che potrebbe essere sottoposto a violazioni dei diritti umani. è importante che tutte le autorità italiane si attivino in merito, come già stanno facendo il Comune e l’ateneo bolognese”. Lo afferma Andrea De Maria, componente dell’Ufficio di Presidenza della Camera.

