Dramma sfiorato per un ex Reggina: beve il detersivo e finisce in ospedale [NOME e DETTAGLI]

3 Febbraio 2020 18:58

Paura per l’ex Reggina Tiboni, l’attaccante è finito in ospedale per aver bevuto il detersivo

Christian Tiboni ha lasciato un buon ricordo tra i tifosi della Reggina, il calciatore si è sempre impegnato per la causa amaranto e nel complesso ha realizzato un buon numero di gol, 5 reti in 25 presenze. Nelle ultime ore grande paura per il calciatore della Palmese che è finito in ospedale per aver ingerito accidentalmente il detersivo appena rientrato in casa. Tiboni ha scambiato la bottiglia dell’acqua con quella del detersivo, per fortuna le sue condizioni sono state subito sotto controllo. Una disavventura per l’ex Reggina che fortunatamente non ha portato conseguenze.

