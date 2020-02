Reggio Calabria: all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” la presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2019

10 Febbraio 2020 14:42

Reggio Calabria: il 15 febbraio alle ore 10:00 sarà presentato il Dossier Statistico Immigrazione 2019 presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”

Il 15 febbraio 2020 alle ore 10:00 sarà presentato il Dossier Statistico Immigrazione 2019 presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Il volume verrà distribuito fino ad esaurimento copie. Il Dossier è stato realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con Confronti e con il sostegno dell’Otto per mille della Chiesa Valdese – Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, il Volume ha avuto il contribuito del Centro di ricerca Laboratorio di storia giuridica ed economica del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Il Convegno sarà moderato dal Giornalista Dr. Marcello Spagnolo. Ci saranno i saluti istituzionali di: Magnifico Rettore Prof. Antonino Zumbo, Prefetto di Reggio Calabria S.E. Dr. Massimo Mariani, Rappresentante dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, Assessore comunale alle Politiche Sociali, Welfare e Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Minoranze Linguistiche Dr.ssa Lucia Anita Nucera. Sarà poi proiettato il video di presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2019.

Seguirà la relazione della dott.ssa Roberta Saladino (dottore di ricerca in “Storia Economica, Demografia, Istituzioni e Società nei Paesi del Mediterraneo”), referente del Centro Studi e Ricerche IDOS in Calabria e autrice del capitolo “Calabria. Rapporto Immigrazione 2019”, che illustrerà gli aspetti salienti dell’immigrazione in Italia, per poi soffermarsi sugli aspetti socio-demografici e occupazionali della Regione Calabria. Subito dopo interverranno: il Cap. Gabriele Lombardo – Comandante Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro che affronterà il tema “Caporalato nella piana di Gioia Tauro: strumenti di contrasto”, seguirà la Dr.ssa Maria Daniela Rossi – Presidente CISMe Società Cooperativa – RC che parlerà del “Modello SPRAR/SIPROIMI: Percorsi d’integrazione e buoni prassi”, sarà poi la volta della Dr.ssa Maria Nucera – Funzionaria Settore Centri per l’Impiego e Funzioni Territoriali Dipartimento Lavoro Formazione e Politiche Sociali Regione Calabria che illustrerà le “Politiche e azioni di inserimento socio-lavorativo nell’immigrazione”. Il Convegno sarà concluso da Ayyed Awad Ajel – Ex ospite del progetto SPRAR “Integriamoci con il Comune di Bagaladi” che racconterà il suo percorso d’integrazione a Reggio Calabria.

Valuta questo articolo