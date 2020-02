Ricoverata a Torino donna positiva al Coronavirus: è partita ieri sera da Reggio Calabria. Il virus è già anche al Sud?

24 Febbraio 2020 18:51

Pochi minuti fa a “Pomeriggio 5”, il noto programma televisivo di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, una donna ricoverata oggi pomeriggio all’Ospedale Regina Margherita di Torino è risultata positiva al Coronavirus. La donna, però, non era in Piemonte nei giorni scorsi: è arrivata a Torino oggi in treno, ed era partita ieri sera da Reggio Calabria. Adesso si attendono ulteriori analisi che verranno effettuate alla donna. Questa notizia fa quindi immaginare e presupporre che il Coronavirus possa già essere al Sud, e in modo particolare a Reggio Calabria.