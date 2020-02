DLT Viaggi punta sulla Sicilia con voli dedicati per l’estate 2020

19 Febbraio 2020 11:21

Il Tour Operator lancia la destinazione in Sicilia con un pacchetto All Inclusive del tragitto andata/ritorno da Milano a Palermo con un Boeing 737 marchiato DLT Viaggi

DLT Viaggi punta forte sulla Sicilia e annuncia il lancio di un pacchetto vacanza volo incluso in All Inclusive sull’Isola, da Malpensa a Palermo Punta Raisi.

Il nuovo prodotto va a completare l’offerta del tour operator per la destinazione Sicilia. L’isola, infatti, dopo aver chiuso il 2019 con 15 milioni di presenze turistiche secondo dati di Assoturismo, si prepara ad un’estate da tutto esaurito.

“Sull’onda delle richieste crescenti che abbiamo registrato per la destinazione Sicilia abbiamo deciso di offrire ai nostri clienti un pacchetto completo con questo nuovo tragitto aereo dedicato incluso nell’offerta” – spiega l’amministratore del marchio DLT Roberto Sorrenti – “Speriamo possa essere un servizio apprezzato in grado di innalzare ancora di più la qualità percepita da chi sceglie di affidarsi a noi per le proprie vacanze”.

Dal 13 giugno al 6 settembre saranno a disposizione dei viaggiatori ben 26 voli che collegheranno l’hub milanese alla Sicilia, attraverso un Boeing 737-400 della compagnia Air Horizont marchiato DLT Viaggi e messo a disposizione degli oltre 2mila passeggeri complessivi che potranno raggiungere le spiagge siciliane.

Partner prioritario della proposta sarà la catena alberghiera CDS Hotels, realtà leader nel mercato del turismo scelta per la qualità del servizio offerto, con il CDSHotels – Terrasini, struttura a trenta minuti di bus dall’aeroporto che punta ad un ‘prodotto famiglia’ di altissimo livello, comodo sia per quanto riguarda gli orari di partenza che per i tempi di percorrenza per raggiungere la destinazione.

“Il pacchetto All Inclusive pensato per la destinazione Sicilia – conclude Roberto Sorrenti – può essere prenotato fino al prossimo 29 marzo in ‘prenotaprima’ a prezzo scontato e comprende voloA/R da Milano, servizio transfer e l’All Inclusive nella struttura, senza costi ulteriori di tessere club. Il pacchetto si potrà prenotare con soli 100 euro di acconto ed un comodo pagamento rateale da concludersi prima della partenza”.

