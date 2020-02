Dissesto, il Comune di Milazzo chiede 30 milioni al Viminale

14 Febbraio 2020 12:09

L’obiettivo è poter definire il dissesto del Comune di Milazzo che è stato dichiarato dal Consiglio comunale a novembre 2016:

Il sindaco di Milazzo Giovanni Formica ha firmato la nota da inviare al ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della Finanza locale – per ottenere una anticipazione di 30 milioni di euro per procedere alla definizione delle posizioni debitorie ascrivibili alla gestione dissestuale.

Una opportunità che scaturisce dall’adesione alla procedura semplificata da parte della Commissione di liquidazione prima e della giunta municipale lo scorso 23 agosto.

