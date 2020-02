Dissequestro Sant’Agata: i ringraziamenti del presidente Gallo e della Reggina

21 Febbraio 2020 11:09

Reggina, dissequestrati i locali del Sant’Agata: i ringraziamenti del presidente Luca Gallo attraverso il comunicato ufficiale

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina, in seguito al dissequestro dei locali posti sotto sigilli nel Centro Sportivo Sant’Agata, ringraziano il consulente Ennio Russo, per aver seguito tenacemente in prima persona l’iter burocratico. – si legge in una nota apparsa sul sito ufficiale amaranto – . Si ringrazia altresì il vicesindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro, l’assessore all’urbanistica Mariangela Cama e il consigliere con delega allo sport Giovanni Latella per aver agito in sinergia con la società Reggina 1914″.

Valuta questo articolo