Messina: il Dipartimento Militare di Medicina Legale e l’Irccs Neurolesi siglano l’intesa

6 Febbraio 2020 17:30

I termini dell’intesa prevedono che presso l’Irccs di Messina potranno essere ricoverati (in via ordinaria o day hospital) i pazienti neuro-traumatizzati dismessi dai presidi sanitari militari, per assicurare loro quella continuità terapeutica indispensabile alla migliore riabilitazione e reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo

Alla presenza del Comandante Logistico dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo e del Comandante di Sanità e Veterinaria dell’Esercito, Tenente Generale Antonio Battistini, è stato firmato oggi, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, l’accordo di collaborazione tra il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Centro Neurolesi Bonino-Pulejo.

Questa collaborazione, alla stregua di quella siglata lo scorso settembre a Roma tra il Policlinico Militare “Celio” e la Fondazione Santa Lucia, si inserisce appieno nel progetto del “Centro Veterani della Difesa” e costituisce un altro importante passo nel percorso di graduale integrazione della Sanità militare con il Sistema sanitario pubblico, l’Università, l’Accademia e il mondo della Ricerca.

In particolare, i termini dell’intesa prevedono che presso l’Istituto potranno essere ricoverati (in via ordinaria o day hospital) i pazienti neuro-traumatizzati dismessi dai presidi sanitari militari, per assicurare loro quella continuità terapeutica indispensabile alla migliore riabilitazione e reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo.

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Bonino-Pulejo è una struttura di eccellenza nel panorama internazionale in ambito neurologico e riabilitativo, autorizzata e accreditata con il Servizio Sanitario pubblico per la neuro-riabilitazione, con specifiche competenze ed esperienze nel trattamento di pazienti con cerebrolesioni vascolari, con o senza disturbi dello stato di coscienza, lesioni del midollo spinale, malattie neurodegenerative del sistema nervoso, nonché nello specifico settore della ricerca del disturbo da stress post traumatico (Post Traumatic Stress Disorder) tema di massima priorità per le Forze Armate e la Difesa.

Tra le innovazioni tecnologiche di cui l’Istituto dispone, vi è un particolare programma che riesce a creare situazioni di realtà virtuale immersiva, in cui i pazienti si impegnano e interagiscono con un ambiente creato artificialmente e con i suoi contenuti. In questo modo i ricercatori e i medici ottengono importanti dati diagnostici in tempo reale sull’attività neuromuscolare e sui movimenti dei pazienti, consentendogli di raggiungere obiettivi che sarebbero quasi impossibili con la riabilitazione tradizionale.

A fare gli onori di casa, il Vice Sindaco, Ing. Salvatore Mondello, che nel saluto iniziale ha sottolineato quanto sia importante per l’Amministrazione Comunale partecipare alla formalizzazione di questa significativa collaborazione sinergica tra l’Esercito ed un Istituto di rilevanza nazionale con sede a Messina.

Il Comandante Logistico, nel suo intervento conclusivo, ha evidenziato come altre iniziative, sul modello della collaborazione stabilita dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina con il Bonino-Pulejo, saranno avviate su tutto il territorio nazionale perché l’obiettivo del Comando Logistico e della Forza Armata è quello di non lasciare indietro nessuno, superando i vincoli delle distanze e le difficoltà degli spostamenti.

