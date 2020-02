Daniele Silvestri in concerto al Teatro Antico di Taormina

14 Febbraio 2020 19:35

Daniele Silvestri annuncia il suo ritorno sui palchi, appuntamento da non perdere al Teatro Antico di Taormina

“Alla fine ho deciso: quest’estate suoniamo. E pure parecchio. Poi capiamo meglio come, ma intanto appuntatevi qualche data: il 28 luglio suoniamo alla Cavea del parco della musica a Roma, il 29 agosto torniamo al teatro antico di Taormina. Cominciate a memorizzare queste. Ecco, tutto qua. Fine della comunicazione. Buon San Valentino”.

Daniele Silvestri annuncia così sui social il suo atteso ritorno sui palchi, anticipando le prime date di un live tour estivo che si preannuncia ricco di sorprese: nessuna anticipazione per ora, solo un appuntamento da non perdere – l’unico in Sicilia – che lo vedrà al Teatro antico di Taormina, sabato 29 agosto ore 21. I biglietti sono disponibili on line e nei punti vendita dei circuiti abituali.

Si arricchisce così la programmazione di TAOmusica 2020, la rassegna organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, giunta alla sua quarta edizione.

Taomusica, i concerti in programma al Teatro Antico di Taormina (in aggiornamento)

SIMPLE MINDS 18 luglio

ALBERTO URSO 24 luglio

DANIELE SILVESTRI 29 agosto

Valuta questo articolo