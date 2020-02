 “Cunta sta terra”: due giullari raccontano la Sicilia al Teatro dei 3 Mestieri di Messina

13 Febbraio 2020 17:13

Chitarra in mano e zampogna sulle spalle, Nanna e Ninò, duetto mezzo clown e mezzo cantastorie, rivisitano alcune favole della cultura popolare siciliana trasformandole in veri “sketch” divertenti ed educativi. Appuntamento al Teatro Tre Mestieri di Messina

Continua la stagione “Famiglie a Teatro” organizzata dal Teatro dei 3 Mestieri di Messina. Domenica 16 Febbraio ore 18:30 andrà in scena lo spettacolo “Cunta sta terra – Giullari di corte raccontano la Sicilia”, di e con Annamaria Pugliese e Anthony Greco (Produzione Ass. Le Tarme)

Nanna e Ninò, due giullari fuori dal tempo, fermano il loro carrozzone per raccontare e cantare le leggende della terra siciliana. Ad accompagnarli nel viaggio il resto della compagnia, rappresentata da buffi personaggi che ne combinano di tutti i colori : Encelado, il gigante rinchiuso sotto l’Etna, sorprenderà con la sua chitarra a quattro mani; Colapesce, un grazioso burattino al servizio di un re-cucchiaio Federico II, emozionerà il pubblico raccontando la sua storia; Campagnola, la capra con voce melodiosa, si trasformerà in una zampogna.

La fantasia di questa squadra, riavvicinerà lo spettatore a un mondo antico ma ancora vivo legato alla nostra terra e a ciò che siamo.

Così partecipano alla sopravvivenza della tradizione e del racconto tramandato per via orale, per non dimenticare le nostre origini e la nostra cultura. Rispolverando il teatro di piazza in stile medievale lo spettatore si ritroverà immerso in un’atmosfera grottesca che accomuna sia grandi che piccini o per meglio dire, adatto a un pubblico adulto accompagnato da bambini.

Domenica 16 Febbraio ore 18:30

Info e prenotazioni 090.622505 – whatsapp 3498947473

Teatro dei 3 Mestieri

S.S.114 km 5,600

Ingresso accanto distributore Esso

