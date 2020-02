Il Crotone resta in Calabria, l’Empoli passeggia: pitagorici KO in Toscana

1 Febbraio 2020 20:05

Nel posticipo del sabato di Serie B, netto KO del Crotone ad Empoli: 3-1 dei toscani inflitto ai pitagorici, che approcciano male alla gara

Un’altra sconfitta, la seconda consecutiva, per il Crotone di mister Stroppa, che perde nuovamente dopo la sconfitta interna di settimana scorsa contro lo Spezia. Questa volta a festeggiare è l’Empoli, che vince per 3-1 al Castellani.

A dir la verità, ad un approccio molto positivo dei padroni di casa, ne è seguito uno alquanto molle dei pitagorici, rimasti praticamente in Calabria. Dopo un quarto d’ora, infatti, la partita è già sbloccata: ci pensa Tutino a mandare in vantaggio la band di Muzzi. Reazione Crotone? Tutt’altro. Maxi Lopez e compagni incassano il colpo… e il secondo gol. Al 20′, a tre minuti dal vantaggio, ecco un’altra rete di casa: questa volta ci pensa, con un eurogol, Mancuso. Serve la svolta, un episodio particolare, per avere la possibilità di rimettersi in carreggiata. E arriva, come la manna dal cielo: Crociata tira dai 30 metri, la conclusione non è irresistibile, ma Brignoli la combina grossa: effetto saponetta, la sfera gli scivola dalle mani e finisce in rete. Gara riaperta all’intervallo.

Nella ripresa gli ospiti non inseriscono quella marcia in più necessaria al raggiungimento del pari, e così l’Empoli cala il tris all’ora di gioco con Henderson. Il forcing è nel finale, ma è troppo tardi: Brignoli si riscatta e gli attaccanti rossoblu son imprecisi. Finisce 3-1. Il Crotone resta terzo a 34, ma Cittadella e Frosinone si avvicinano.

