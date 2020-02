Il Crotone rialza la china: gli squali battono 1-0 in extremis la Cremonese e volano al secondo posto

8 Febbraio 2020 17:11

Successo casalingo per il Crotone, salvato all’88° minuto da una inzuccata di Simy: i pitagorici tornano alla vittoria e salgono al secondo posto

Importante vittoria per il Crotone. Sembrava ormai scontato il pareggio, invece un colpo di testa di Simy regala la vittoria ai pitagorici, che battono 1-0 la Cremonese e agguantano il secondo posto in classifica. La rete siglata all’88° minuto permette agli squali di superare al secondo posto il Pordenone e fare un bel balzo in termini di promozione diretta. Tre punti come detto fondamentali, dopo due sconfitte consecutive con Empoli e Spezia che avevano interrotto la marcia. Non molla la presa il Frosinone, appaiato ai calabresi a quota 37 punti, mentre è ormai inavvicinabile il Benevento (51 punti e una partita in meno).

