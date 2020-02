Capitano Ultimo, il regista di “Terra Mia, Non è un Paese per Santi”, Ambrogio Crespi: “sua nomina è ottima notizia per la Calabria”

20 Febbraio 2020 15:12

“Ottima notizia per la Calabria la nomina del Colonello Sergio De Caprio”

“La nomina, da parte del neo presidente Jole Santelli, del Colonello Sergio De Caprio, meglio conosciuto come capitano Ultimo, rappresenta una ottima notizia per la Calabria“. Così il regista di ‘Terra Mia, Non è un Paese per Santi’, Ambrogio Crespi ed il testimone di Giustizia, Benedetto Zoccola, fra i protagonisti della pellicola. “Al ‘Capitano Ultimo’ una delega importante e siamo certi farà bene. Abbiamo girato la Calabria, durante il film, e ci siamo imbattuti in situazioni drammatiche come quelle della zona di Africo ad esempio. Li, come in altri territori, serviranno risposte immediate”, aggiungono. “Siamo certi, per la parte di sua competenza, che il Capitano Ultimo farà la differenza. Per il ripristino della legalità e per il rispetto dell’Ambiente“, concludono.

