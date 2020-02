Palermo, costituito un Comitato d’onore siciliano per Bettino Craxi

2 Febbraio 2020 16:36

Palermo: si è costituito il Comitato d’onore siciliano per il ventesimo anniversario della scomparsa di Bettino Craxi

Si è costituito il Comitato d’onore siciliano per il ventesimo anniversario della scomparsa di Bettino Craxi. L’iniziativa, assunta dall’ex assessore regionale Turi Lombardo, dall’avvocato Antonino Gulotta e dal docente universitario Antonio Matasso, è aperta all’adesione di tutti coloro i quali vogliano promuovere o sostenere le diverse attività che, nel corso del 2020, concorreranno a ricordare in tuta l’isola lo statista socialista di origine siciliana. Tra chi ha già aderito, vi sono diversi parlamentari, dirigenti e militanti del Psi e del Psdi siciliani, unitamente a personalità del mondo della cultura e dell’informazione. La lista sarà a breve pubblicata sul sito Craxi Sicilia. Per aderire, è possibile scrivere a sicilia@craxi.org o telefonare allo 091 6195065.

