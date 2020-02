Cosenza, ufficiale il cambio della guardia: Bepi Pillon è il nuovo allenatore

11 Febbraio 2020 15:27

Nuovo allenatore in casa Cosenza: dopo l’esonero di Braglia, i rossoblu si sono affidati a Bepi Pillon, che ritorna in Calabria

Ufficiale il cambio della guardia in casa Cosenza: in seguito all’esonero di Braglia, ecco il nuovo tecnico rossoblu. Bepi Pillon torna in Calabria dopo l’esperienza con la maglia della Reggina qualche anno fa. Obiettivo adesso, con i silani, è quello di risalire la china e uscire dalla zona calda della classifica. Ecco il comunicato sul sito ufficiale.

La Società Cosenza Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore a Giuseppe Pillon, detto Bepi. Il tecnico, nato a Preganziol (TV) l’8 febbraio 1956, detiene con Alberto Zaccheroni, tra l’altro ex allenatore rossoblù, l’invidiabile record di aver conseguito tre promozioni consecutive alla guida del Treviso portando il club veneto, tra il 1994 e il 1997, dalla Serie D alla Serie B. Dopo aver collezionato esperienze sulle panchine di Padova, Genoa, Lumezzane e Pistoiese viene chiamato dall’Ascoli dove, al termine della stagione 2001/2002 ottiene il salto di categoria nella serie cadetta. Tornato al timone del Treviso nell’autunno del 2004 centra un’altra promozione, questa volta in massima serie. Nella stagione successiva raggiunge l’apice della sua carriera alla guida del ChievoVerona ottenendo una storica qualificazione ai preliminari di Champions League. Altre squadre allenate da Pillon sono, in ordine cronologico, Bari, Livorno, Empoli, Reggina, Carpi, Pisa, Padova, Alessandria, e, in ultimo, Pescara. Salito in sella per il rush finale della stagione 2017/2018, contribuisce alla salvezza matematica degli abruzzesi venendo riconfermato in vista dell’annata successiva, conclusa con l’approdo alla semifinale playoff, persa con l’Hellas Verona.

Già arrivato in città, mister Pillon ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù fino al termine della stagione. Nel primo pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento. Subito dopo, alle ore 17:45, avverrà la presentazione ufficiale con una conferenza stampa che si terrà nella sala stampa dello stadio San Vito – Gigi Marulla intitolata a Denis Bergamini.

