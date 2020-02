Cosenza: sversamenti illeciti nel fiume, sequestrato impianto e depuratore di Bisignano

14 Febbraio 2020 07:46

Sequestro dell’impianto di trattamento rifiuti liquidi speciali di proprietà della Consuleco srl e del depuratore comunale nel Comune di Bisignano

I militari del comando provinciale di Cosenza e del Gruppo Carabinieri Forestale stanno eseguendo in queste ore un’ordinanza dispositiva di misure cautelari reali e personali per il reato di inquinamento ambientale, emessa dal gip del Tribunale di Cosenza, procedendo al sequestro dell’impianto di trattamento rifiuti liquidi speciali di proprietà della Consuleco srl e del depuratore comunale nel Comune di Bisignano.

In corso perquisizioni e sequestri di materiale probatorio in 13 siti industriali tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

L’attività investigativa, coordinata dalla procura di Cosenza, ha portato all’emissione di due misure cautelari di obbligo di dimora nei confronti dell’amministratore e del direttore generale della Consuleco srl, società affidataria anche della gestione dell’impianto comunale di Bisignano, i quali, fornendo illecite direttive ai dipendenti della stessa ditta, anch’essi indagati, si sono resi responsabili del reiterato sversamento nel fiume Mucone di ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi.

