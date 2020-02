Cosenza: caos al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera cosentina. La denuncia del Sul: “nella notte aggredito un operatore sanitario”

27 Febbraio 2020 10:25

Cosenza, Mazza e Libri: “nel corso della nottata al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera cosentina si è rischiato un grave incidente con l’aggressione a OSS in servizio da parte di parenti di pazienti soccorsi”

“Nel corso della nottata al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera cosentina si è rischiato un grave incidente con l’aggressione a OSS in servizio da parte di parenti di pazienti soccorsi. È gravissimo e sottolinea come l’insicurezza della struttura che il SUL ha denunciato è assolutamente reale ed espone gli operatori a rischi di aggressione almeno quanto a rischio medico. Questo stato è dovuto alla ben nota carenza di personale medico e paramedico come alle drammatiche carenze strutturali che possono e devono essere corrette con misure da applicare immediatamente”. E’ quanto scrivono in una nota Angela Mazza, Rsa Sul Ospedale Annunziata e Aldo Libri, segretario Generale Sul Calabria. “Abbiamo già detto –proseguono- anche all’Amministrazione della struttura che riteniamo che si debba separare la zona triage dalla zona nella quale si visitano gli utenti e si portano i primi soccorsi per impedire una dannosa promiscuità ed un andirivieni di pazienti e familiari; che ci si deve dotare di ambienti chiusi nei quali possano entrare esclusivamente gli addetti ai lavori ed i pazienti, mettendo le porte ad apertura interna con il maniglione antipanico o per mezzo delle chiavi o di badge in possesso del personale. È necessario, altresì, rafforzare il sistema di vigilanza a presidio del reparto, con idonea dotazione di personale qualificato e settorialmente formato, soprattutto al fine di impedire le non infrequenti aggressioni. Tutto questo è stato già richiesto. Alla Amministrazione chiediamo di voler fissare un incontro a breve sugli argomenti richiamati, per discutere delle misure di sicurezza in un reparto delicatissimo e molto esposto. Attendiamo fiduciosi la convocazione urgente, anche per evitare un allargamento del contenzioso che intendiamo evitare con tutte le nostre forze”, concludono.

Foto di repertorio

