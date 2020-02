Trionfo per “We Will Rock you”, il musical dei Queen a Cosenza [FOTO]

13 Febbraio 2020 12:21

Trionfo per “We Will Rock you”, il musical dei Queen a Cosenza e da domani “la Divina Commedia” al politeama di Catanzaro

La forza del rock ha contagiato anche il Teatro Rendano di Cosenza per “We will rock you”, il travolgente e pluripremiato musical originale dei Queen e Ben Elton, terzo evento di “Fatti di Musica 2020”, il Festival del Miglior Live d’Autore Nazionale e Internazionale diretto e organizzato da Ruggero Pegna. Dopo il successo dei Negrita a Rende e della popstar mondiale Mika a Reggio Calabria, ancora una serata da incorniciare per la trentaquattresima edizione del prestigioso festival, partito subito con eventi entusiasmanti. Per We will rock you, prodotto dalla Barley Arts e realizzato con la collaborazione diretta di Roger Taylor e Brian May, le moderne coreografie di Gail Richardson e l’apparato scenografico di Colin Mayes, il Teatro Rendano ha tributato una strepitosa standing ovation, con tutti gli spettatori in piedi a cantare e ballare e oltre dieci minuti di applausi. Un successo prevedibile, come sottolinea Pegna, “grazie alla forza travolgente dei grandi successi dei Queen, ma anche alla storia intrisa di suggestioni e ironia, ai costumi, alle coreografie, all’allestimento scenico e alla bravura di cantanti-attori, ballerini e della band che ha eseguito i brani dal vivo in modo magistrale”. Eccezionali i suoni, che hanno trasformato il Teatro Rendano in un tempio del rock, vibrante di musica ed emozioni. Bravi tutti, da Marta Rossi, Scaramouche, a Luca Marconi, nel ruolo Galileo; da Valentina Ferrari nel ruolo di Killer Queen a Paolo Barillari, in quello del comandante Kashoggi. Ed ancora, Claudio Zanelli, nei panni di Brit e dell’insegnante, la fenomenale Loredana Fadda nelle vesti di Oz e Massimiliano Colonna interprete di Pop. Terminato lo smontaggio di We will rock you a Cosenza, la carovana di tecnici del Festival si è subito spostata al Teatro Politeama di Catanzaro dove arriva già La Divina Commedia.

La straordinaria Opera musicale prodotta dalla “Mic” andrà in scena dal 14 al 17 febbraio con il seguente calendario di repliche: venerdì 14 febbraio alle ore 21 il primo spettacolo; sabato 15 febbraio due spettacoli, il primo alle ore 10 per le scuole e il secondo alle ore 21; domenica 16 febbraio unico spettacolo pomeridiano alle ore 17.30; il 17, infine, unico e ultimo spettacolo per le scuole alle ore 10. Gli spettacoli mattutini sono già sold out, mentre per quelli serali i biglietti sono in vendita online su www.ticketone.it e in tutti i punti Ticketone (Catanzaro: Bar Mignon, c.so Mazzini; Tabacchi Rotundo, Sala; Lamezia T.: Uffici Pegna, c.so Nicotera; ecc.). Per lo spettacolo di San Valentino è prevista una promozione speciale con sconto del 20% per le coppie, mentre per la pomeridiana domenicale uno sconto ragazzi da 6 a 12 anni. L’ emozionante Opera Musical di Marco Frisina basata sulla Divina Commedia di Dante torna con il suo imponente allestimento, l’abile regia di Andrea Ortis, l’impareggiabile voce narrante di Giancarlo Giannini, la sceneggiatura di Gianmario Pagano, le scenografie di Lara Carissimi e le coreografie di Massimiliano Volpini. Lighting designer è Valerio Tiberi, sound engineer Emanuele Carlucci, visual designer Roberto Fazio e Virginio Levrio. Ricco e prestigioso il cast già a Catanzaro: Antonello Angiolillo (Dante), Andrea Ortis (Virgilio), Myriam Somma (Beatrice), Noemi Smorra (Francesca, Matelda), Angelo Minoli (Ulisse, Guido Guinizzelli). Ed ancora Federica Basile (Pia dei Tolomei, La donna), Antonio Melissa (Ugolino, Catone), Antonio Sorrentino (Caronte, Pier delle Vigne). Folto anche il corpo di ballo acrobatico, guidato dal capoballetto Mariacaterina Mambretti e composto da Marina Barbone, Danilo Calabrese, Fabio Cilento, Rebecca Errori, Raffaele Iorio, Luca Ronci, Federica Montemurro, Giovanna Pagone, Giuseppe Pera, Raffaele Rizzo, Michela Tiero, Alessandro Trazzera, Alessio Urzetta. Alle percussioni live ci sono Marco Molino, Giulio Costanzo, Roberto Di Marzo.

Lo spettacolare viaggio sul sentiero che attraversa i fantastici regni dell’ Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, si avvale di un allestimento eccezionale, con proiezioni in 3D, un suggestivo impianto scenografico, ben 50 tecnici, 70 scenari mozzafiato e oltre 200 costumi di scena.

Dante si muove in molteplici ambienti scenici, nei quali passa da coltri infuocate e sulfuree della Città di Dite a tempeste desolate e violente che colpiscono Francesca; da mari tempestosi e mortali, come quello di Ulisse a foreste pietrificate e mortifere, o a laghi ghiacciati, nei quali si trovano Pier delle Vigne prima ed Ugolino poi. Il viaggio non ha mai fine e il maestro Virgilio accompagna il poeta di Firenze, proteggendolo, incoraggiandolo, esortandolo nei momenti di maggior difficoltà. Gli ambienti che si susseguono si fanno sempre più tranquilli: boschi dai colori autunnali, come quelli di Pia dei Tolomei, o fiabeschi, come il giardino di Matelda. Infine, luminosi e celestiali, quelli che attendono Dante nell’incontro con Beatrice. La fantasia di Dante è ben resa dalle suggestioni e dalla visione registica di Andrea Ortis. Le emozionanti musiche orchestrali di Marco Frisina sorreggono i testi suggestivi di Gianmario Pagano e dello stesso Ortis. Il tutto si svolge su un palco modulare automatico con sollevamento di piani e con la presenza di elementi scenici costruiti su disegno di Lara Carissimi, con la presenza di proiezioni in 3D. Tutte le informazioni sono reperibili anche ai siti web di Ruggero Pegna e Divina Commedia opera.

