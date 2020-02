Cosenza: gli alunni dell’Istituto comprensivo di Fuscaldo dedicano “albero dei giusti della storia” a Gratteri

2 Febbraio 2020 21:06

Gli alunni dell’Istituto comprensivo di Fuscaldo hanno deciso di creare un giardino dei ‘Giusti della Storia’ e di piantare un ulivo dedicato a Nicola Gratteri

Gli alunni dell’Istituto comprensivo di Fuscaldo, in provincia di Cosenza, hanno creato un giardino dei ‘Giusti della Storia’ e di piantare un ulivo dedicato a Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro. “Sul tavolo delle nostre ricerche sono emersi diversi uomini e donne che ci hanno fatto riflettere sui valori dell’onestà, della legalità e della giustizia vera. Il suo nome si è imposto con forza e all’unanimità in quanto lei, come noi, dimostra di amare la nostra Calabria”, hanno scritto gli studenti nella lettera di invito a Gratteri. “Lei rappresenta un esempio da seguire, perché con il suo lavoro combatte la mafia e rischia tutti i giorni la propria vita, al fine di riportare la legalità. La invitiamo pertanto, nella mattinata di sabato, alla piantumazione dell’albero che la rappresenta”, concludono gli studenti.

