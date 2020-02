L’Avvocato 4.0: tre giorni di corso per i professionisti del Foro di Messina

24 Febbraio 2020 10:32

A Messina il corso “L’avvocato 4.0-profili pratici dello studio legale derivanti dall’adeguamento al GDPR e dal processo telematico”

Si è svolto nei giorni 14, 15 e 21 febbraio il corso “L’avvocato 4.0 – profili pratici dello studio legale derivanti dall’adeguamento al GDPR e dal processo telematico” organizzato dalle Associazioni Forensi “Avv. Nino D’uva” e “Centro Studi Informatica Giuridica” con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Messina e la sponsorizzazione di “Wolters Kluver”.

“Abbiamo deciso di organizzare un corso con ampi risvolti pratici per venire incontro alle esigenze dei colleghi, anche e soprattutto alla luce dei recenti interventi legislativi riguardanti lo studio legale relativi al GDPR con uno

sguardo ai diversi tipi di processo telematico (civile, amministrativo e tributario) e siamo soddisfatti della grande partecipazione ed interesse dei colleghi” ha dichiarato l’avv. Dario Carbone, segretario dell’Associazione “Avv. Nino

D’uva”.

“È importante diffondere una cultura telematica in ambito giuridico in linea con le nuove prospettive e le nuove sfide dell avvocatura. Lo CSIG si pone l’obiettivo di dare risposte concrete, utili e pratiche in tutti i settori del diritto e anche del sociale. Ringrazio tutti i relatori per l’impegno profuso ed i colleghi per il plauso che ci hanno riconosciuto” ha concluso l’avv. Giuseppe Trio, Presidente del Centro Studi Informatica Giuridica. Sono intervenuti, in qualità di relatori, gli avvocati: Adamo Pietro, Briganti Grazia, Criniti Fabio, Croce Ferdinando, Lombardo Salvatore Sirio, Panebianco Felice, Pappalardo Alberto, Tesoro Antonio.

