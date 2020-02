Coronavirus: Zoffili (comitato Schengen) a Conte, va sospeso trattato’**

23 Febbraio 2020 13:20

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “In queste ore drammatiche in cui il Governo ha predisposto l’isolamento dei focolai di contagio diventa sempre più urgente adottare misure adeguate anche per la difesa dei confini nazionali”. Lo dice Eugenio Zoffili, deputato Lega e Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’ attuazione dell’ accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

“Vale per quelli marittimi, dove finalmente e dopo nostra lunga insistenza è stata disposta la quarantena per i migranti che stanno sbarcando a Pozzallo (anche se i porti dovrebbero essere chiusi per i clandestini) e lo stesso deve valere anche per i valichi terrestri. La sospensione del Trattato di Schengen non equivale al blocco dei flussi di transito, ma permetterebbe controlli sanitari adeguati e proporzionati, per stare ai parametri citati ieri dal Presidente Conte. Lo chiedo con grande spirito di collaborazione, ma anche con la necessaria fermezza.

“Sospendere Schengen diventa sempre più necessario e tratteremo la questione domani alle 13.00 alla riunione urgente della bicamerale che ho convocato a Roma”.

