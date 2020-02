Coronavirus: verso Cdm venerdì con dl su imprese e misure zone rosse**

25 Febbraio 2020 22:24

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – Un Consiglio dei ministri venerdì, dove approderà un primo decreto con le misure economiche, di sostegno alle imprese, da mettere in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. E dove trovino spazio anche altre misure sulle cosiddette zone rosse. Di questo si sarebbe parlato nel corso del Cdm terminato da pochi minuti a Palazzo Chigi, durato più di due ore proprio per raccogliere idee in vista del decreto per il Cdm già in programma. La settimana successiva dovrebbe essere poi varato, a quanto si apprende, un altro decreto con altre misure strettamente economiche e di sostegno.

Valuta questo articolo