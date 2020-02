26 Febbraio 2020 15:18

Le due donne sono arrivate ieri a Messina per testimoniare a processo, provenivano da Lodi

Test del tampone negativo al Coronavirus per le due donne di origine polacca, di cui una residente a Lodi, che ieri sono arrivate a Messina per testimoniare a un’udienza in sede civile presso il Tribunale di Messina. Le due donne, arrivate in ambulanza al policlinico “G. Martino”, sono state per circa 24 ore “isolate”. Secondo quanto si apprende, una delle due donne aveva qualche linea di febbre, ma non manifestava particolari sintomi.

