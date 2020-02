Coronavirus, c’è la terza vittima: donna morta a Cremona

23 Febbraio 2020 17:55

Coronavirus, c’è la terza vittima in Italia: un morto a Cremona, la situazione precipita

E’ caos in Italia per via del Coronavirus. C’è il terzo morto: si tratta di una donna che era ricoverata nel reparto di oncologia e soffriva già di altre patologie. “Abbiamo un altro decesso in Lombardia, a Cremona, una donna che era ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa e aveva anche il coronavirus La paziente di Cremona deceduta per coronavirus era una signora anziana che si trovava ricoverata al reparto di Oncologia dell’Ospedale di Crema da diversi giorni“, è quanto dichiara l’assessore al Welfare Gallera. “Abbiamo fatto più di 880 tamponi, 112 sono i casi positivi, con una media del 12%. Dei 53 ricoverati in ospedale, 17 sono in terapia intensiva”, prosegue. “In Lombardia abbiamo registrato 112 casi di cui 3 a Bergamo,14 a Cremona 49 a Lodi, uno Monza, due casi su Milano provincia, due a Sondrio e 36 in fase di verifica”, ha aggiunto l’assessore. E’ “positivo” al Coronavirus anche il paziente di 78 anni di Sesto san Giovanni che è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Lo ha confermato l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera.

