Coronavirus, Speranza: “i voli con la Cina restano chiusi, il governo italiano non cambia linea”

9 Febbraio 2020 09:46

Coronavirus, Speranza: “la prevenzione viene prima dell’economia, il governo non cambia linea e i voli per la Cina e dalla Cina restano chiusi. L’allarmismo è sbagliato, ma dobbiamo tenere una soglia di attenzione molto alta”

“La prevenzione viene prima dell’economia, il governo non cambia linea e i voli per la Cina e dalla Cina restano chiusi. L’allarmismo è sbagliato, ma dobbiamo tenere una soglia di attenzione molto alta”. E’ quanto afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista al Corriere della Sera. “L’epidemia di coronavirus è ancora in fase espansiva -sottolinea Speranza-. Io spero che le meritorie decisioni del governo cinese possano consentire di raggiungere presto il picco e iniziare la fase regressiva”. “Quanto alla durata del blocco dei voli, dipende dall’evoluzione del contagio – sottolinea il ministro – l’articolo 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute, viene prima di tutto. Sono numeri significativi, parliamo di 60 voli a settimana e almeno 200 persone a bordo di ogni aereo. La nostra misura ha ridotto in modo importante gli scambi. E i cargo che trasportano merci continuano a volare”, conclude.

