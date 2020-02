Coronavirus, Musumeci convoca un vertice per fare il punto sull’emergenza in Sicilia

24 Febbraio 2020 16:04

Il presidente della Regione Musumeci ha convocato un vertice per concordare misure preventive omogenee da adottare in tutti i Comuni in Sicilia

Ha preso il via, questo pomeriggio, il vertice convocato a Catania dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per fare il punto sull’emergenza Coronavirus in Sicilia e concordare misure preventive omogenee da adottare in tutti i Comuni dell’isola. All’incontro sono presenti, tra gli altri, oltre all’assessore alla Salute Ruggero Razza, i dirigenti generali dei dipartimenti dell’assessorato Mario La Rocca e Letizia Di Liberti, il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti e il presidente dell’Anci Sicilia Leoluca Orlando. Al termine, Musumeci terrà un punto stampa, che verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Regione.

