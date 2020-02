Coronavirus, è caos in Italia: falsi allarmi negli ospedali siciliani [DETTAGLI]

22 Febbraio 2020 13:05

Coronavirus: sono scattati numerosi allarmi in Sicilia risultati tutti falsi

E’ caos in Italia a causa del Coronavirus. Sono scattati numerosi allarmi in Sicilia risultati tutti falsi. Ieri pomeriggio nell’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo al pronto soccorso si è presentata una donna con sintomi di influenza. L’allarme tra i sanitari è scattato quando la paziente ha riferito di aver compiuto recentemente un viaggio nel suo Paese di origine, in Thailandia. Il test è risultato negativo. Mentre, sempre ieri, un uomo è stato ricoverato al Policlinico dopo essere rientrato da Taiwan con i sintomi influenzali. Gli esami hanno escluso il Coronavirus. Falso allarme anche al Papardo di Messina dove un tecnico di radiologia è stato portato al Policlinico per le analisi: è stato diagnosticato un’inizio di polmonite ma non il coronavirus.

