Coronavirus, alla scoperta di Pietra Cappa: meta ambita per ‘Ntonella che scappa dal Covit19 [AUDIO E VIDEO]

27 Febbraio 2020 12:44

Coronavirus, ‘Ntonella scappa a Pietra Cappa: esilaranti audio e video che impazzano su whatsapp in questi giorni

Con il Coronavirus Pietra Cappa, uno dei luoghi più suggestivi simbolo del Parco Nazionale d’Aspromonte e monolite più alto d’Europa candidato al riconoscimento come Geoparco dell’Unesco, da posto sconosciuto diventa luogo di rifugio per scappare dal Covit 19. Con il diffondersi del Coronavirus in Italia, dal profondo Sud simpatici audio e video stanno diventando virali su whatsapp. In questi giorni stiamo pubblicando tanti audio che adesso sono stati anche “remixati” con le frasi salienti di chi come ‘Ntonella, sta vivendo con paura questo periodo di allarme.

Valuta questo articolo