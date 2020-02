Coronavirus: Ronzulli, ‘attenzione alta ma senza panico a partire da scuole’

21 Febbraio 2020 21:29

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “I nuovi casi di Covid 19 evidenziano la necessità che l’attenzione resti alta, ma ancora più importante è non farsi prendere dal panico e seguire le indicazioni che giungono dalle istituzioni ai vari livelli territoriali”. Lo afferma Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, e presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’adolescenza.

“In particolare, per quanto riguarda le scuole -aggiunge- è fondamentale che vengano rispettate le linee guida contenute nella circolare del ministero della Salute, così come è indispensabile che le stesse semplici precauzioni vengano prese in tutti i luoghi frequentati dai minori. Per affrontare questa emergenza serve responsabilità, evitando ad esempio di uscire di casa se si è influenzati e bisogna collaborare con le autorità che sono preparate a tutelare la salute pubbliche”.

