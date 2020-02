Coronavirus, è emergenza: “questa situazione ci deve unire facendoci sentire parte della stessa umanità”

25 Febbraio 2020 09:16

Coronavirus, Rizzolo: “questa situazione deve aiutarci anche a riflettere, da una parte sulla nostra fragilità, dall’altra ci deve unire facendoci sentire parte della stessa umanità, farci riscoprire quel senso di fratellanza e solidarietà che dovrebbe unirci in queste situazioni”

Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sull’emergenza Coronavirus. “C’è un dato oggettivo, il fatto che il semplice contatto può portare alla trasmissione del virus quindi un minimo di diffidenza in questo caso è comprensibile –ha affermato Rizzolo-. Il contesto in cui ci troviamo, che porta in alcuni casi a forme razziste, certamente non aiuta nei rapporti. E’ necessario comunque superarlo. Attenersi alle misure che i sanitari ci dicono di seguire vuol dire che comunque abbiamo bisogno degli altri. Questo deve aiutarci anche a riflettere, da una parte sulla nostra fragilità, dall’altra ci deve unire facendoci sentire parte della stessa umanità, farci riscoprire quel senso di fratellanza e solidarietà che dovrebbe unirci in queste situazioni”.

Sugli italiani respinti dalle Mauritius. “E’ una specie di contrappasso, però non esagererei nemmeno troppo. Spero che almeno da questo punto di vista ci si possa sentire fratelli e riflettere”.

