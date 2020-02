Emergenza Coronavirus, vertice a Catanzaro: ipotizzato lo scenario di un focolaio in Calabria, info utili per i cittadini [INTERVISTA]

26 Febbraio 2020 22:16

Emergenza Coronavirus, vertice a Catanzaro: “la riunione è stata molto importante sia per coordinare le varie istituzioni e sia per capire che provvedimenti adottare durante un eventuale focolaio nella nostra regione”

Si è svolta a Catanzaro una conferenza tecnica sull’emergenza Coronavirus. Durante l’incontro si è discusso della situazione calabrese, sulle metodologie da seguire per proteggere i cittadini e come contrastare le truffe verso agli anziani da parte di vari “sciacalli”. E’ stato inoltre istituito dalla Regione Calabria, in aggiunta al numero 1500, il numero verde 800767676 al quale rispondono operatori sanitari. Il dott. Romeo, presente a Reggio Calabria durante un incontro informativo, ha detto: “la riunione è stata molto importante sia per coordinare le varie istituzioni e sia per capire che provvedimenti adottare durante un eventuale focolaio nella nostra regione. E’ opportuno sottolineare – prosegue- che la situazione è, ad oggi, estremamente tranquilla. Difficoltà di posti letto? Non siamo particolarmente carenti, ricordo che abbiamo anche i posti letti a pressione negativa che permettono il totale blocco del virus”, conclude.

