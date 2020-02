Coronavirus a Reggio Calabria, terminate le scorte di mascherine e disinfettanti ma “nessuna psicosi” [FOTO e INTERVISTA]

25 Febbraio 2020 22:15

Coronavirus a Reggio Calabria, terminate le scorte di mascherine e disinfettanti ma “nessuna psicosi in città. E’ chiaro che c’è un pò di paura, senza esagerazioni”

I primi casi di Coronavirus in Italia scoperti nella giornata di Venerdì scorso hanno mandato il Paese in tilt: il governo Conte ha adottato provvedimenti straordinari per fronteggiare la crisi e nello stesso tempo è esplosa la paura tra gli italiani in tutte le regioni (soprattutto tra coloro che si trovano al centro dei focolai). Non è stata da meno la Calabria e Reggio dove, tra l’altro, si sono registrati dei casi sospetti al Grande Ospedale Metropolitano, poi, per fortuna risultati negativi.

Ma, a quanto pare, i reggini hanno mantenuto la calma senza farsi prendere dal panico. Ne è convinta ai microfoni di StrettoWeb, la dottoressa Romeo, titolare della Farmacia al Castello: “la gente è serena ed in città non si avverte nessuna psicosi, mi sembra una situazione tranquilla. E’ chiaro c’è paura ma senza esagerazioni”. “Sicuramente in questi giorni – prosegue- sono aumentati i clienti che ci chiedono disinfettanti e mascherine, anche se questi prodotti sono terminati un pò dappertutto. Mi preme sottolineare che, in caso di emergenza, si posso preparare in casa. Ci chiedono anche vari farmaci –aggiunge- magari per fare una scorta in casa ma il tutto mi pare ampiamente sotto controllo come è giusto che sia”.

