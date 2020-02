Coronavirus, a Reggio Calabria giorni di panico. Il farmacista Marra ai microfoni di StrettoWeb “stiamo inviando il nostro disinfettante persino al Nord, ma se non arrivano scorte tra 5 giorni non potremo più farlo” [VIDEO INTERVISTA]

27 Febbraio 2020 14:13

Coronavirus, intervista al Dott. Andrea Marra della Farmacia Marra di Reggio Calabria sulla paura per il propagarsi del virus arrivato in Italia dalla Cina

Il Coronavirus è arrivato anche al Sud Italia: nelle ultime ore sono risultati positivi alla malattia i primi pazienti a Catania, Napoli e Taranto, tutti provenienti dalle zone colpite del Nord Italia. Per approfondire il tema con un esperto, stamattina abbiamo intervistato il dott. Andrea Marra della Farmacia Marra di Santa Caterina e Reggio Calabria per avere la testimonianza di chi è in trincea e sta fronteggiando sul campo il panico degli ultimi giorni, e al tempo stesso può fornire consigli utili ai cittadini. La giornata peggiore è stata Lunedì, con file lunghissime e oltre 500 persone piombate in farmacia. “Nel lungo weekend da venerdì a lunedì la gente non sapeva cosa fare, è andata nel panico” ha detto Marra ai nostri microfoni. Nell’intervista il farmacista svela dettagli interessanti sul disinfettante gel, che la nota farmacia reggina sta fornendo persino al Nord “perchè l’ hanno finito tutto, quindi li stiamo rifornendo noi ma abbiamo difficoltà con le materie prime e soprattutto con l’alcol, ho calcolato che potremo prepararlo per massimo altri cinque giorni. Poi se non arrivano le scorte non potremo farne più“.

Di seguito il link per consultare l’intervista, molto interessante e zeppa di informazioni e consigli utili per i cittadini:

