Allarme Coronavirus, c’è la quarta vittima: aumentano i casi in Italia

24 Febbraio 2020 10:22

Coronavirus: è morto un uomo di 84 anni che era ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo

Nuovo morto in Italia a causa del Coronavirus: si tratta di un uomo di 84 anni che era ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo. E’ la quarta vittima in Italia. “Ultimo aggiornamento dalla sala operativa, i contagiati sono 165 e numero sta ancora aumentando ma siamo convinti che con l’ordinanza condivisa ieri con scienziati, medici e infettivologi dai prossimi giorni la diffusione inizierà a rallentare e a sospendersi”, è quanto ha affermato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Radio Anch’io. L’uomo deceduto per coronavirus a Bergamo era “una persona anziana con altre patologie”. Nuovi casi di coronavirus tra Veneto ed Emilia Romagna.

