Coronavirus, primo caso in Calabria? Il Governatore Santelli: “monitoriamo la situazione di Cetraro” [DETTAGLI]

28 Febbraio 2020 16:34

Coronavirus, la dichiarazione di Jole Santelli su un caso sospetto a Cetraro

Un primo caso sospetto di Coronavirus si e’ registrato oggi a Cetraro in provincia di Cosenza. Si tratta di una persona proveniente da uno dei Comuni della “zona rossa” del lodigiano, gia’ sottoposto sin dal suo arrivo in Calabria ad isolamento domiciliare. Il paziente e’ asintomatico e si attende l’esito del test di conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanita’. “Sono in contatto con il Ministero della Salute per il monitoraggio del caso e l’applicazione del protocollo sanitario indicato dalle linee guida nazionali” afferma il governatore della Calabria Jole Santelli.

