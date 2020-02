25 Febbraio 2020 10:58

Coronavirus, la donna proveniente da Reggio Calabria a Torino non è risultata positiva

In merito alla notizia diffusa ieri dai giornalisti di Canale 5 che avevano parlato in più occasioni (“Pomeriggio 5”, “Tg5” e “TGcom”) di una donna proveniente in treno da Reggio Calabria risultata positiva al Coronavirus e ricoverata a Torino, la Prefettura del Capoluogo piemontese informa stamani che tra i 4 casi di persone risultate positive al virus non c’è alcuna donna proveniente dalla Calabria.

