Controlli Coronavirus: al Policlinico di Messina scattano nuove misure di emergenza per l’accesso al Pronto Soccorso

26 Febbraio 2020 14:12

Controlli coronavirus: al Policlinico di Messina appositi percorsi per chi si reca al Pronto Soccorso con sintomi legati al virus

Il Policlinico di Messina ha ulteriormente delineato e delimitato i percorsi destinati, all’interno della struttura ospedaliera, agli utenti che in autopresentazione dovessero recarsi al Pronto Soccorso per sintomi legati al coronavirus.

All’ingresso lato Pronto Soccorso del Policlinico sono stati installati pannelli informativi ed è stata realizzata un’apposita segnaletica orizzontale. Una striscia arancione indicherà la strada da seguire, per recarsi in un’area del reparto dedicata. Qui, attraverso un citofono sarà contattato il personale che accoglierà l’utenza.

Donne in gravidanza

Anche le donne in gravidanza che dovessero recarsi al Policlinico per sintomi da coronavirus, dovranno seguire la linea arancione e non recarsi al Pronto Soccorso Ostetrico.

Bambini

Chi, invece, sta accompagnando un bambino sempre per controlli legati al coronavirus, dovrà seguire la striscia azzurra, che lo condurrà al Pronto Soccorso Pediatrico, dove si attiverà la stessa procedura.

Al fine di isolare i percorsi, inoltre, è stata momentaneamente allestita una nuova sala d’attesa per il reparto di Anestesia e Rianimazione.

Numero verde

In ogni caso l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” ricorda che prima di andare in ospedale è assolutamente consigliabile contattare il numero verde telefonico 1500, al fine di verificare l’effettiva esigenza di usufruire delle strutture.

Infine, già nei giorni scorsi l’Azienda ha creato un’apposita unità di lavoro per gestire tutte le incombenze legate a questa fase.

