29 Febbraio 2020 21:31

È risultato positivo al test del coronavirus ma invece di stare in quarantena a casa, come previsto in questi casi, è andato regolarmente a lavoro in un ristorante di Pavia

Rischia l’arresto un giovane a Pavia, il quale, risultato positivo al test sul Coronavirus, ha violato la quarantena per recarsi a lavoro in un ristorante cinese della zona. L’uomo è stato fermato e denunciato dai carabinieri e ora rischia l’arresto sino a tre mesi. L’uomo, che era risultato positivo al virus ma non aveva i segni della malattia, avrebbe dovuto rimanere in quarantena per evitare di contagiare altre persone, cosa che però non ha fatto.

