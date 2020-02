Coronavirus: Patuanelli, ‘dovremo fare richieste specifiche in Europa’**

25 Febbraio 2020 19:16

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “è evidente che anche in Europa dovremo fare delle richieste specifiche perché è un momento di difficoltà, che si palesa in un generale complesso momento economico difficile per il nostro paese”. Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, al termine del tavolo sul coronavirus.

