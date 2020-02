Coronavirus: Pasquali (Sir), subito tavolo nel Lazio per gestire emergenza’

23 Febbraio 2020 00:07

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – ‘Il Comune di Roma e la Regione Lazio dovrebbero convocare un tavolo di confronto sull’emergenza legata alla vicenda del coronavirus. Serve un piano strategico per resistere all’impatto economico e contrastare l’effetto panico da fake news.” Lo sostiene il presidente di Sistema impresa Roma, Francesco Pasquali, in merito ai danni sul turismo generati dal coronavirus. ‘Le proiezioni realizzate da diverse associazioni di categoria rilevano dei numeri preoccupanti: un calo di diversi milioni di presenze turistiche. Oltre al danno diretto che stanno subendo le imprese che operano nel turismo, occorre tenere conto in termini di danni economici indiretti che si avranno come ‘effetto domino’ sulle imprese operanti negli altri settori. Rischiano di andare in fumo tutti i progressi economici ed occupazionali raggiunti negli ultimi anni”.

“Rivolgiamo pertanto un appello al sindaco Virginia Raggi ed al presidente Nicola Zingaretti ‘conclude Pasquali- affinché sia aperto un tavolo ad hoc per confrontarsi con le associazioni datoriali ed i rappresentanti dei lavoratori per elaborare interventi di natura fiscale e misure di sostegno alle imprese, come ad esempio studiando nuovi percorsi green oriented per una riconversione e riqualificazione lavorativa, ed avviare, attraverso una cabina di regia, un monitoraggio sull’evoluzione della crisi, così da governare quella che si prospetta come una spinosa emergenza occupazionale”.

Valuta questo articolo