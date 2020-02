2 Febbraio 2020 21:16

Una cittadina cinese, proveniente da Shangai, giunta sull’isola per visitare un parente, è stata sottoposta agli esami clinici, al tampone delle vie aeree superiori, per individuare eventuali focolai di coronavirus

I medici dell’ospedale Bernardo Nagar di Pantelleria hanno applicato il protocollo di sicurezza per contrastare la diffusione del coronavirus. Una cittadina cinese, proveniente da Shangai, giunta sull’isola per visitare un parente, è stata sottoposta agli esami clinici, al tampone delle vie aeree superiori, per individuare eventuali focolai di coronavirus. Lo riferisce il sito Telesud Web. I primi test sulla donna sono negativi ed è ritornata a casa dove rimarrà isolata.

Valuta questo articolo