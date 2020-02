Coronavirus: sospese le prime tappe del “Panini tour up! 2020”, nel prossimo weekend era previsto un evento anche a Reggio Calabria

25 Febbraio 2020 11:28

Coronavirus: sospese in via cautelativa le prime tappe del “Panini tour up! 2020”. Nel prossimo weekend erano previste Bari, Verona, Genova, Cernusco (Mi), Bologna e Reggio Calabria

Le prime tappe del “Panini Tour Up! 2020”, la grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione di figurine “Calciatori 2019-2020”, sono state al momento sospese in via cautelativa. E’ quanto hanno deciso la Panini con il gruppo Intesa Sanpaolo, partner strategico della nuova raccolta, in seguito alla situazione Coronavirus. Nel prossimo weekend di sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo, la manifestazione avrebbe dovuto iniziare da Bari con la presenza di un coloratissimo “villaggio” dove giocare, vincere premi e scambiare figurine per completare l’album. Negli stessi giorni, altre attività del tour erano previste anche in un centro commerciale di Verona e in quattro filiali di Intesa Sanpaolo a Genova, Cernusco sul Naviglio (Mi), Bologna e Reggio Calabria.

“Siamo molto dispiaciuti per aver dovuto assumere questa dolorosa decisione”, spiega Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini, “che però rappresenta una forma di prudenziale cautela per le decine di migliaia di collezionisti piccoli e grandi che, da molti anni, affollano il nostro tour in tutta Italia. Ci auguriamo di poter recuperare in qualche modo l’appuntamento con i tanti fan delle figurine ‘Calciatori’. A breve, daremo altre informazioni in caso l’attività possa essere ripresa nelle prossime settimane”.

Il programma “Panini Tour Up! 2020” prevedeva tre percorsi (piazze, centri commerciali, filiali di Intesa Sanpaolo) in 30 città in tutta la penisola dal 29 febbraio al 5 aprile, per un totale di 36 tappe e 48 giornate evento.

