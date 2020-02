Coronavirus, l’allarme di Assoimpresa Palermo: “Incassi dimezzati, annullato il 40% delle prenotazioni”

28 Febbraio 2020 10:50

Assoimpresa Palermo: “l’immagine dell’Italia come di un Paese pericoloso fa male a tutti”

“L’allarme provocato dai contagi di Coronavirus a Palermo rischia di avere conseguenze pesantissime sull’economia e sulle aziende: il 40% delle prenotazioni alberghiere sono state annullate e gli incassi dei pubblici esercizi, come bar e ristoranti, hanno subito un calo del 50%. Chiediamo alle istituzioni di invertire la rotta e intervenire a favore delle imprese, prima che sia troppo tardi”. Questo l’appello lanciato da Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa. “Le infelici dichiarazioni di alcuni esponenti politici rischiano di peggiorare una situazione che appare già compromessa – continua Attinasi -. Il timore del Coronavirus ha provocato un’ondata di paura incontrollata che colpisce pesantemente il settore turistico, uno dei pilastri su cui si basa l’economia cittadina, e mette a rischio centinaia di posti di lavoro. Le imprese chiedono alle istituzioni non solo di contrastare il diffondersi del virus, ma anche di invertire la rotta: l’immagine dell’Italia come di un ‘Paese pericoloso’ fa male a tutti”.

