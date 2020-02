Coronavirus a Palermo, chiude Palazzo Reale: al via la disinfestazione del Parlamento siciliano

26 Febbraio 2020 17:57

Al via la disinfestazione del palazzo sede del Parlamento siciliano, si inizia domani. Palazzo Reale domani sarà inaccessibile ai turisti e riaprirà lunedì prossimo

A Palazzo Reale scattano le misure di prevenzione per l’emergenza coronavirus. La sede del Parlamento regionale siciliano chiuderà per 4 giorni per disinfestazione. La pulizia riguarderà l’intero edificio. Si inizia da domani. Lo ha deciso questo pomeriggio il Consiglio di Presidenza dell’Ars presieduto da Micciché, che specifica: “domani il palazzo sarà inaccessibile ai soli turisti mentre da venerdì a domenica anche al personale dell’Assemblea per permettere la sanificazione dell’intero edificio“. Il presidente dell’Ars ha inoltre assicurato che la comitiva di turisti bergamaschi – tre dei quali positivi al coronavirus e il resto in quarantena nell’hotel Mercure a Palermo, ma risultata negativa al test del tampone- non è stata in vista a Palazzo Reale.

Valuta questo articolo