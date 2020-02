Coronavirus, ore drammatiche al Nord: 1 morto e 22 casi accertati, contagi a Cremona, Lodi ed in Veneto

22 Febbraio 2020 09:54

Coronavirus, ore drammatiche al Nord: nel Veneto si conta il terzo caso, dopo i due di ieri, dei quali uno è deceduto in nottata. Scuole chiuse anche a Cremona

Si propaga il coronavirus al Nord Italia. Al momento, dopo il decesso dell’uomo di Vò Euganeo, sono venti le persone contagiate in Italia. Resta in prognosi riservata il 38enne a Codogno, infettata anche sua moglie incinta di 8 mesi, un compagno di sport, 5 operatori sanitari, 3 ricoverati e 3 frequentatori dello stesso bar. Questa mattina si registra un nuovo caso di contagio da coronavirus in Veneto. Gli accertamenti sono stati fatti dal centro di riferimento regionale di Padova. Come da prassi il campione è stato inviato allo Spallanzani di Roma per la conferma.

Coronavirus, il sindaco di Sesto Cremonese: ” c’è un contagiato nel comune”

In Lombardia, il sindaco di Sesto Cremonese ha comunicato che c’è un contagiato nel comune, che porta a 16 i casi nella Regione. Scuole chiuse a Cremona e sospese le manifestazioni pubbliche.

Coronavirus, Zaia: “la Protezione civile ha montato a scopo precauzionale 12 tende per massimo 96 posti all’esterno dell’ospedale di Schiavonia”

Il presidente della Regione, Zaia, ha scritto sui social che “nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12 tende per massimo 96 posti all’esterno dell’ospedale di Schiavonia, a disposizione degli operatori sanitari e del personale medico”.

Coronavirus: rientrati gli italiani della Diamond Princess

Questa mattina sono arrivati a Pratica di Mare i 19 italiani provenienti dal Giappone, dove erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess. Il volo dell’Aeronautica militare era decollato da Tokyo ieri nel pomeriggio.

