Emergenza coronavirus: all’ospedale di Milazzo una tenda da campo per la prima diagnosi

26 Febbraio 2020

Emergenza coronvirus, il Comune di Milazzo ha messo a disposizione dell’ospedale Fogliani una tenda che sarà utilizzata per il primo triage dei pazienti che manifestano sintomi influenzali, in modo da evitare il passaggio nei pronto soccorso

La Sicilia si prepara a fronteggiare la possibile pandemia da coronavirus. A Palermo ieri si sono registrati i primi tre casi di contagio, che riguardano tre persone facenti parte di un gruppo di turisti bergamaschi in visita nel capoluogo siciliano. Gli altri componenti della comitiva partita da Bergamo, che alloggiavano in un hotel al centro di Palermo, sono risultati negativi all’esame del tampone. I casi di contagio accertato riguardano una 66enne, il marito e un ulteriore componente del gruppo. Gli altri 26 non sono stati contagiati e neppure il personale del Mercure.

Intanto negli ospedali siciliani compaiono le prime tende da campo. Così come disposto dal governo regionale nell’ambito delle misure previste per fronteggiare l’emergenza Coronavirus il Comune di Milazzo ha messo a disposizione dell’ospedale Fogliani una tenda che sarà utilizzata per il primo triage dei pazienti che manifestano sintomi influenzali in modo da evitare il passaggio nei pronto soccorso.

La struttura, posizionata davanti la vecchia rampa di accesso del pronto soccorso, è stata allestita grazie al lavoro sinergico della Protezione Civile e dei tecnici del Comune di Milazzo, con il coordinamento dell’assessore Ciccio Italiano. In serata sul posto anche il sindaco Giovanni Formica e la consigliera Paola Abbagnato. Il Comune di Milazzo ha anche inserito nel proprio sito istituzionale una apposita sezione informativa sull’emergenza Coronavirus, con un collegamento al Ministero della Salute. Attivato inoltre il numero verde 800458787 per tutte le informazioni utili.

